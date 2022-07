Expresso: PF prende suspeito de mandar matar Dom e Bruno

O homem apontado como possível mandante do assassinato de Bruno Pereira e de Dom Phillips na Amazônia foi preso na noite desta quinta-feira. A informação é da Superintendência da Polícia Federal em Manaus e foi confirmada também pela Polícia Militar no oeste do Amazonas, onde os corpos foram encontrados. O peruano Rubens Villar Coelho, conhecido como ‘Colômbia’, foi preso por uso de documento falso em Tabatinga (AM). O nome dele foi citado em meio às investigações da Polícia Federal e da Polícia Militar. Colômbia’ é apontado como um dos financiadores da pesca ilegal nas terras indígenas no Vale Javari, onde Bruno e Dom foram assassinados.

O Japão vive um dia de choque com o assassinato do ex-primeiro-ministro do japonês Shinzo Abe, morto a tiros nesta sexta, durante um comício em Nara, nos arredores de Kyoto, oeste do país. O suspeito foi identificado como Tetsuya Yamagami, de 41 anos. Detido, ele atribuiu o crime a diferenças políticas com o ex-premiê. A polícia, no entanto, não deu mais detalhes sobre a motivação do crime.

E ainda: a alta da inflação puxada por planos de saúde, leite e passagens aéreas. E como está a situação do abastecimento de água em São Paulo. Ouça estas e outras notícias desta sexta-feira, 08, no “Eldorado Expresso”.