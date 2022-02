Expresso: Pfizer após Coronavac aumenta eficácia em 92,7%

Um estudo publicado na revista Nature aponta que uma dose de reforço da vacina da Pfizer após duas da Coronavac aumenta em 92,7% a eficácia contra o coronavírus. Segundo a publicação, com o mesmo esquema vacinal é possível impedir o agravamento da Covid-19 —mortes e internações— em 97,3% dos casos. A pesquisa foi feita com base na análise das informações de cerca de 14,3 milhões de brasileiros que realizaram teste rápido de antígeno ou RT-PCR —este foi feito por cerca de 7,3 milhões de indivíduos do montante. O banco de dados foi disponibilizado pelo Ministério da Saúde.

O secretário de Educação de São Paulo, Rossieli Soares, classifica como um esforço temporário a força tarefa montada para abrir novas vagas no ensino fundamental nas escolas públicas da capital paulista. O Estado anunciou a ampliação do limite de alunos por sala de aula, de 30 para 33, a contratação de mais professores e acomodação de classes em espaços como bibliotecas e salas de informática.

E mais: o pagamento de emendas parlamentares intermediado por uma igreja evangélica e a falta de ações do Ibama após alertas de desmatamento. Ouça estas e outras notícias desta quinta-feira, 10, no “Eldorado Expresso”.

