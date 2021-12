Expresso: PIB cai de novo e Brasil está em recessão técnica

A economia brasileira seguiu estagnada na passagem do segundo para o terceiro trimestre. Mesmo com a normalização de algumas atividades, a inflação pressionada e o mercado de trabalho ainda difícil impediram um impulso mais forte da demanda, enquanto a estiagem derrubou o desempenho da agropecuária e desequilíbrios provocados pela pandemia ainda atrapalham a indústria. O resultado foi uma ligeira queda de 0,1% no PIB no terceiro trimestre ante o segundo, informou nesta quinta-feira, 2, o IBGE.

O governo de São Paulo decidiu manter a exigência do uso de máscaras em espaços abertos no Estado. A decisão do governador João Doria atende a uma posição do Comitê Científico e representa uma revisão do que havia sido decidido na semana passada. Com o avanço da variante Ômicron do vírus da covid-19, a Prefeitura da capital anunciou o cancelamento do réveillon da Avenida Paulista e manter o uso de máscaras obrigatório, inclusive em ambientes externos. A decisão do prefeito, Ricardo Nunes, foi baseada em um parecer da Vigilância Sanitária e confirmada ao Estadão em Nova York, onde ele cumpre missão oficial em conjunto com o governador. Com isso, já são 19 as capitais que suspenderam a festa.

E ainda: a possibilidade de mudança na correção da caderneta de poupança e os dois jogos que podem decidir o campeão e mais um rebaixado no Brasileirão. Ouça estas e outras notícias desta quinta-feira, 2, no “Eldorado Expresso”.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.