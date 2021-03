Expresso: Planalto avalia nomes para substituir Pazuello no Ministério da Saúde

Outros dois cardiologistas estão cotados pelo Palácio do Planalto para assumir a vaga de Eduardo Pazuello no comando do Ministério da Saúde – como informou o Estadão neste domingo, 14, o presidente Jair Bolsonaro decidiu trocá-lo e já procura um substituto. São eles: Marcelo Queiroga, atual presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e José Antonio Franchini Ramires, professor titular do Instituto do Coração (Incor) de São Paulo. A médica Ludhmila Hajjar chegou a reunir-se no fim de semana com o Presidente Bolsonaro para tratar do convite, mas, recusou em reunião nesta manhã.

O Congresso Nacional promulgou nesta segunda-feira, 15, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) emergencial, que destrava uma nova rodada do auxílio emergencial. O ato foi assinado pelos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), durante sessão solene do Legislativo.

E ainda: o aumento nos preços dos medicamentos e a orientação do Vaticano que proíbe a bênção a união entre homossexuais.

Ouça essas e outras notícias desta segunda-feira, 15, no “Eldorado Expresso”.

