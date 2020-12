Expresso: Plano Nacional de Vacina do Governo Federal; Reino Unido inicia vacinação; e inflação sobe

Em reunião com governadores nesta terça-feira, 8, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, prometeu começar a vacinação no Brasil no fim de fevereiro. Ele também disse que as primeiras 8,5 milhões de doses da Pfizer, de uma compra de 70 milhões, devem chegar ao País no primeiro semestre. Com as primeiras doses, será possível vacinar pouco mais de 4 milhões de pessoas.

E ainda: a inflação sobe e fica acima da meta do governo. Ouça essas e outras notícias desta terça-feira, 08, no “Eldorado Expresso”.

