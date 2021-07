Expresso: PF abre inquérito para investigar Bolsonaro

A Polícia Federal abriu inquérito para investigar se o presidente Jair Bolsonaro cometeu crime de prevaricação por supostamente não ter comunicado aos órgãos de investigação indícios de corrupção nas negociações para compra da vacina indiana Covaxin pelo Ministério da Saúde. O procedimento foi oficialmente instaurado após decisão dada pela ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, no último dia 2. Em entrevista à Rádio Eldorado, o Senador Omar Aziz, presidente da CPI da Covid, afirmou que o silêncio de Jair Bolsonaro deixa “cada vez mais claro” o cometimento de crime de responsabilidade por parte do presidente.

E mais: pela primeira vez em 40 anos de epidemia, cientistas testam vacina contra HIV em humanos. Ouça estas e outras notícias desta segunda-feira, 12, no “Eldorado Expresso”.

