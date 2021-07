Expresso: Popularidade de Bolsonaro cai ao seu patamar mais baixo desde o início do governo

Pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) em parceria com o Instituto MDA entre 1º e 3 de julho aponta que a avaliação positiva do governo Jair Bolsonaro (quando o entrevistado diz considerar a gestão ótima ou boa) caiu de 33%, em fevereiro de 2020, para 27,7% em julho deste ano. A queda levou a aprovação para o pior patamar desde o início da atual gestão, em janeiro de 2019.

Integrantes da CPI da Covid no Senado vão investigar a elevação do preço das doses da vacina Covaxin nas negociações entre o Ministério da Saúde e as empresas Bharat Biotech e Precisa Medicamentos.

Governo destina R$ 2,1 bilhões para Saúde via orçamento secreto.

E ainda: Anvisa propõe suspender a vacinação de grávidas com imunizantes da Janssen e AstraZeneca. Ouça estas e outras notícias desta segunda-feira, dia 5, no “Eldorado Expresso”.

