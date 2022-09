Expresso: Porte de armas será proibido entre sábado e segunda

O Tribunal Superior Eleitoral ampliou a restrição à circulação de pessoas armadas no período eleitoral. Nesta quinta-feira, por unanimidade, os ministros decidiram proibir o porte de armas em todo o País pela categoria de caçadores, atiradores e colecionadores, os chamados CACs. A regra começa a valer no próximo sábado, 1º de outubro, e continua a vigorar no dia da votação e nas 24 horas após a divulgação dos resultados.

Prorrogada até esta sexta-feira, a Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite está longe de atingir a meta estabelecida de pelo menos 95% da população infantil menor de 5 anos. Segundo dados do Ministério da Saúde, 54% das crianças foram imunizadas até ontem.

E ainda: a presença de observadores internacionais no processo eleitoral brasileiro e a geração de empregos formais puxada pelo setor de serviços. Ouça estas e outras notícias desta quinta-feira, 29, no “Eldorado Expresso”.