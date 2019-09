‘Expresso’: Posse de armas em áreas rurais, queda no preço do petróleo e crimes contra a Amazônia

Jair Bolsonaro (PSL) reassume a Presidência e deve sancionar nesta terça-feira, 17, a flexibilização da posse de armas em áreas rurais. Já o preço do barril de petróleo recua após a forte alta de ontem e a Petrobrás decide segurar os valores da gasolina e do diesel enquanto acompanha o cenário internacional. Confira ainda: a ação do crime organizado no desmatamento da Amazônia e a forte presença brasileira na Liga dos Campeões, que começa hoje. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expresso.

