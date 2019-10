‘Expresso’: Posse do novo PGR, julgamento da Lava Jato e votação da Previdência

O novo procurador-geral da República, Augusto Aras, afirmou hoje que o Ministério Público deve ser “atuante, mas responsável” com a Constituição em suas ações. O novo PGR tomou posse nesta manhã para um mandato de dois anos. E ainda, ministros do STF voltam ao plenário para ajustar os efeitos de uma decisão em que se formou maioria, na quinta, e que afeta a Operação Lava Jato.

No esporte: disputa entre Grêmio e Flamengo por uma vaga na final da Libertadores. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expresso desta terça-feira, 01. Clique no player acima.

