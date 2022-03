Expresso: Possível acordo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia

A rodada de negociações entre a Rússia e a Ucrânia na Turquia nesta terça-feira sinaliza um avanço em direção a um possível acordo de paz. As duas delegações discutiram o cessar-fogo e garantias de segurança internacional para a Ucrânia, que se colocou à disposição para adotar a neutralidade em alianças militares. Após a reunião, a Rússia afirmou que vai reduzir a atividade militar em Kiev e em Chernihiv e que pode acelerar um encontro entre os presidentes Vladimir Putin e Volodmir Zelenski.

Participando de um seminário no Superior Tribunal Militar, Joaquim Silva e Luna afirmou nesta manhã que a Petrobras, por lei, não pode fazer política pública com os preços dos combustíveis e “menos ainda” política partidária. Ele disse ainda que a estatal não pode baixar os preços dos combustíveis por iniciativa própria, porque tem que obedecer valores praticados no mercado internacional.

E ainda: a inflação do carro batendo em 17% e o Ministério da Educação mais perto do Centrão. Ouça estas e outras notícias desta terça-feira, 29, no “Eldorado Expresso”.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.