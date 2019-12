‘Expresso’: Possível saída de Weintraub, Centrão articula blindagem a políticos e eleições no Reino Unido

Nomes importantes do Ministério da Educação deixaram a pasta nos últimos dias numa indicação de que o ministro Abraham Weintraub vai sair do cargo. De acordo com a repórter do Estadão Renata Cafardo, especialista em educação, o próprio Weintraub inicia um período de férias nesta sexta-feira, emendando com os recessos.

Acompanhe ainda: líderes do Centrão articulam projetos que blindam a classe política e as eleições no Reino Unido. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expresso desta quinta-feira, 12.

