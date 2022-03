Expresso: Postos com gasolina a mais de R$ 7 a partir de amanhã

Após quase dois meses com os preços congelados, e em meio a pressões para não trazer a volatilidade do mercado externo, com o preço do petróleo impactado pela invasão russa à Ucrânia, para o Brasil, a Petrobras anunciou nesta quinta, 10, que vai aumentar a gasolina em 18,7%; o diesel, em 24,9%; e o gás de cozinha em 16%, reduzindo assim a defasagem da estatal em relação ao mercado internacional, que já beirava os 50%. “Após 57 dias, a Petrobras fará ajustes nos preços de gasolina e diesel. E, após 152 dias, a Petrobras ajustará preços de GLP”, informou a empresa em nota.

Os ministros das Relações Exteriores da Rússia e da Ucrânia se reuniram nesta quinta-feira, na Turquia, o contato de mais alto nível entre os dois países desde que a guerra começou em 24 de fevereiro. Mas as trocas de farpas durante a coletiva de imprensa deixaram claro que não houve progressos no encontro, em especial sobre um acordo de cessar-fogo.

E mais: a chegada do voo que foi resgatar brasileiros que fugiram da guerra e a possibilidade do fim do uso de máscaras em locais fechados em 15 dias no Estado de São Paulo. Ouça estas e outras notícias desta quinta-feira, 10, no “Eldorado Expresso”.

