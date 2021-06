Expresso: Prédio irregular desaba e mata pai e filha na zona oeste do Rio de Janeiro

Uma criança de cerca de dois anos e seu pai, de 30, morreram no desabamento de um prédio residencial de quatro andares em Rio das Pedras, na zona oeste do Rio de Janeiro. A construção era irregular e desmoronou na madrugada desta quinta-feira, deixando outras quatro pessoas feridas. Presidente Jair Bolsonaro é alvo de panelaços pelo País durante pronunciamento nesta quarta-feira. Pressionado politicamente, comandante-geral do Exército, opta por discutir caso do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, com todo Alto Comando da Força.

E mais: Com queda na renda e preços em alta, consumo de carne é o menor desde 1996.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.