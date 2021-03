Expresso: Prefeitura de SP antecipa feriados; isolamento social tem baixa adesão; e colapso nas UTI’s

O prefeito Bruno Covas (PSDB) informou em entrevista à GloboNews, nesta quinta-feira, que a capital teve a primeira morte de paciente com covid-19 por falta de vaga em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ele disse ainda que ao menos 475 pessoas aguardavam por uma vaga em UTI na capital. Em coletiva de imprensa, ele anunciou que a cidade de São Paulo irá antecipar dois feriados municipais deste ano e outros três de 2022, para os dias 26, 29, 30 e 31 de março, e 1º de abril. Somados com o fim de semana e a Páscoa, a capital terá dez dias seguidos de recesso.

E ainda: a situação de colapso nas UTIs e as cidades que fazem lockdown e vetam até aluguel de sítios no combate à pandemia. Ouça essas e outras notícias desta quinta-feira, 18, no “Eldorado Expresso”.

