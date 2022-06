Expresso: Premiê britânico diz estar ‘profundamente preocupado’ com desaparecimento

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou nesta quarta estar profundamente preocupado com o desaparecimento do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira na floresta amazônica. Em um discurso no Parlamento, Johnson disse que seu governo está trabalhando com as autoridades brasileiras na investigação do caso. A fala foi uma resposta a uma solicitação contundente da parlamentar e ex-primeira-ministra Theresa May, que pediu que o caso seja tratado como uma “prioridade diplomática”.

Integrantes das bancadas evangélica e do agronegócio entraram no circuito para apoiar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que dá ao Congresso poder para derrubar decisões do Supremo Tribunal Federal (STF). Patrocinado pela cúpula do Centrão, o texto da PEC permite que deputados e senadores possam anular julgamentos que não tenham decisões por unanimidade dos ministros da Corte, como revelou o Estadão.

E ainda: A tradição dos tapetes coloridos para o feriado de Corpus Christi e a parceria fora de campo entre o Santos e a Portuguesa. Ouça estas e outras notícias desta quarta-feira, 15, no “Eldorado Expresso”.