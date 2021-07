Expresso: Presidente Bolsonaro está ‘evoluindo de forma satisfatória’, diz boletim

O presidente Jair Bolsonaro está “evoluindo de forma satisfatória clínico e laboratorialmente”, informa o boletim médico divulgado no fim da manhã. O chefe do Executivo passou a primeira noite internado no Hospital Vila Nova Star, na Vila Nova Conceição, na Zona Sul de São Paulo, para onde foi transferido do Hospital das Forças Armadas, em Brasília, após apresentar um quadro de obstrução intestinal.

Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgados nesta quinta-feira, 15, indicam que, com mais armas de fogo em circulação no Brasil, os homicídios voltaram a crescer em 2020 após dois anos de queda. Ao todo, foram notificados 50.033 assassinatos no País durante a pandemia de covid-19. É o equivalente a uma morte a cada dez minutos, ou 4,8% a mais em relação a 2019.

E mais: a greve dos ferroviários em São Paulo e o depoimento de hoje na CPI da Covid que investiga uma denúncia de propina para a compra de vacina. Ouça estas e outras notícias desta quinta-feira, 15, no “Eldorado Expresso”.

