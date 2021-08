Expresso: Presidente Bolsonaro prevê ‘pacote de bondades’ na Economia

Com apoio do Centrão, o presidente Jair Bolsonaro vem montando um cardápio de medidas econômicas para evitar maior perda de popularidade, na esteira das revelações feitas pela CPI da covid-19, e chegar competitivo ao pleito do próximo ano. Entre outras, estão no cardápio de “bondades” a elevação para R$ 300 (ou mesmo um valor acima) do benefício médio do Bolsa Família; um botijão a cada dois meses para família de baixa renda com dinheiro da Petrobras; aumento da faixa de isenção e correção da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) e desoneração forte do imposto pago pelas empresas.

No segundo ano de pandemia, a volta às aulas das redes pública e privada e do Ensino Superior podem acontecer no modo presencial a partir desta segunda-feira, 02, em algumas cidades, como São Paulo. Fora o desafio de recuperar o aprendizado pré-pandemia e evitar a evasão dos estudantes, a reabertura das escolas ocorre em um momento em que crianças e jovens estão ficando mais míopes.

E mais: aumentam as crianças brasileiras míopes e os adultos insones por causa da pandemia de coronavírus. Ouça estas e outras notícias desta segunda-feira, 02, no “Eldorado Expresso”.

