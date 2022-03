Expresso: Presidente da Ucrânia pede apoio militar em discurso no Congresso americano

Em discurso no Congresso dos Estados Unidos, o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, pediu para que o país e seus aliados façam mais para parar a guerra promovida pela Rússia. Com direito a imagens fortes, citação a Martin Luther King Jr. e ao 11 de setembro, o líder ucraniano pediu por mais ajuda, incluindo sanções a políticos russos, armas e uma zona de exclusão aérea.

O jornal britânico Financial Times informou que Ucrânia e Rússia estão elaborando um plano de neutralidade para acabar com a guerra, que está hoje no 21º dia. O rascunho do acordo de quinze pontos envolveria Kiev renunciar às ambições de se tornar membro da Otan em troca de garantias de segurança.

Essa proteção poderia vir de países como Estados Unidos, Reino Unido e Turquia, mas se a instalação de bases militares estrangeiras no país.

Lei que muda a cobrança do ICMS sobre o diesel criando um alíquota uniforme pode aumentar a carga tributária sobre o combustível no Distrito Federal e em nove estados, incluindo São Paulo.

E ainda: o risco de uma nova alta na conta de luz e a redução da exigência de uso de máscaras contra a covid em 19 capitais brasileiras.

