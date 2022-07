Expresso: Presidente do Inep pede demissão

Danilo Dupas vai deixar a presidência do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O anúncio foi feito pelo ministro da Educação Victor Godoy pelas redes sociais. Godoy publicou que a saída de Dupas “ocorreu por motivos pessoais e a pedido” e agradeceu “por todo o trabalho realizado nesse período, que trouxe avanços importantes para a Autarquia”. Ainda segundo o ministro, Carlos Moreno será o novo presidente do órgão a partir de 1º de agosto.

Os eleitores com menos de 30 anos escolheriam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em primeiro turno se o pleito ocorresse nesta quarta, aponta o Datafolha. O petista tem 51% das intenções de voto desse grupo contra 20% do presidente Jair Bolsonaro (PL). Já Ciro Gomes (PDT), em terceiro lugar, tem 12%. O recorte entre os eleitores mais jovens mostra índices maiores tanto para Lula quanto para Ciro em relação aos levantamentos gerais com todas as faixas etárias.

E mais: a ativação do 5G em mais capitais brasileiras e a alta dos alimentos, que veio para ficar. Ouça estas e outras notícias desta quarta-feira, 27, no “Eldorado Expresso”.