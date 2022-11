Expresso: PRF nega omissão e diz ter multado caminhoneiros

Segundo balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), há bloqueios ativos (com total obstrução) e interdições (com obstrução parcial) em 267 estradas de 20 Estados e no Distrito Federal. O maior número de bloqueios é registrado em Santa Catarina, com 35, e o de interdições no Pará, com 27. Segundo a entidade, 306 manifestações já foram desfeitas.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), reforçou em despacho nesta terça-feira, 1º, a autorização ao uso de tropas da Polícia Militar pelos governadores de Estados para dar início à “imediata desobstrução de todas as vias públicas que ilicitamente estejam com seu trânsito interrompido”.

E mais: os prejuízos na entrega de produtos básicos com as manifestações e o silêncio de Jair Bolsonaro sobre a derrota eleitoral e os protestos nas estradas. Ouça estas e outras notícias desta terça-feira, 1º, no “Eldorado Expresso”.