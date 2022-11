Expresso: Primeiras ações de equipe de Lula focam em Auxilio e salário mínimo

Recompor os cortes do Orçamento para 2023 promovidos pelo presidente Jair Bolsonaro no projeto de lei enviado ao Congresso será a tarefa imediata nas negociações para a votação do orçamento com o time de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Além do programa Farmácia Popular, a recomposição mais urgente é a do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), que paga os subsídios às classes de renda mais baixa na habitação.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) se mantém em silêncio após a derrota no 2º turno para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Até as 12h desta segunda-feira, 31, o presidente não havia se pronunciado em público ou em suas redes sociais. O comboio do presidente deixou o Palácio da Alvorada na manhã desta segunda-feira, 31, e chegou ao Palácio do Planalto, onde também não falou.

E ainda: os riscos judiciais para Bolsonaro após o fim do mandato e os bloqueios de estradas por caminhoneiros bolsonaristas incoformados com o resultado das urnas. Ouça estas e outras notícias desta segunda-feira, 31, no “Eldorado Expresso”.