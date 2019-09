Expresso: Prisão de Garotinho e Rosinha, reforma tributária e Mano Menezes no Palmeiras

O Ministério Público do Rio de Janeiro prendeu os ex-governadores Rosinha e Anthony Garotinho na Operação Secretum Domus. Além disso, o relator da reforma tributária não descarta criar uma nova CPMF como forma de compensar a desoneração da folha de pagamento. E ainda, um grupo na Câmara dos Deputados que analisa o pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro, discute os últimos pontos da proposta, entre eles o que isenta de penas policiais que “matarem em conflito armado”

Mano Menezes é o novo técnico do Palmeiras até 2021 e deve comandar a equipe no jogo contra o Goiás pela próxima rodada do Brasileirão. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expresso desta segunda-feira, 02. Clique no player acima. Você também pode ouvir o programa ao vivo na Rádio Eldorado (FM 107,3), de segunda a sexta, a partir das 13h.

