Expresso: Prisão do ex-assessor de Flávio Bolsonaro; e a dexametasona no tratamento do coronavírus

Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, foi preso preventivamente na manhã desta quinta, 18, em Atibaia, em São Paulo. A mulher de Queiroz, Márcia Oliveira de Aguiar, também é alvo de mandado de prisão, no Rio. De acordo com o Ministério Público de São Paulo, ele estava num imóvel do advogado Frederick Wassef e será levado para o Rio de Janeiro ainda nesta quinta.

E ainda: os resultados positivos em testes com o corticoide dexametasona em pacientes em estado grave de covid-19. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta quinta-feira, 18. Clique no player acima.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.