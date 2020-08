Expresso: Proibição de operações no RJ; prefeitos de unem em campanha contra Covid; e o fim da meia entrada

A proibição de operações policiais em favelas durante a pandemia de coronavírus não aumentou a criminalidade violenta no Rio. Ao contrário. A região metropolitana registrou queda de 70% no número de mortes decorrentes dessas incursões nas comunidades, além de reduções significativas nos registros de crimes contra a vida (48%) e contra o patrimônio (40%).

E ainda: as discussões sobre o fim da meia entrada.

Movimentação de policais militares durante operação no Rio de Janeiro Foto: Wilton Junior/Estadão