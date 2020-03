Expresso: Projeção do PIB cai; instabilidade no câmbio; e operação no RJ contra milicianos

A Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Economia revisou sua expectativa para o crescimento da economia brasileira em 2020. A nova projeção é de alta de 2,1% no Produto Interno Bruto (PIB) este ano. Antes, a estimativa era de avanço de 2,4%.

E ainda: MP do Rio vai às ruas para prender supostos milicianos acusados de construções irregulares. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta quarta-feira, 11. Clique no player acima.

