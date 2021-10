Expresso: Projetos sugeridos pela CPI estão travados no Congresso há anos

Quase todas as 16 propostas de alteração na legislação apresentadas pela CPI da Covid são baseadas em projetos já protocolados por deputados e senadores – mas muitos desses projetos não avançaram no Congresso nos últimos meses. O mais antigo é o que pune a disseminação de “fake news”, proposta em 2018, mas que nem sequer tem um relator designado na CCJ do Senado. Anunciado na semana passada, o projeto que prevê pagamento de indenização para órfãos da covid é baseado em 13 projetos anteriores de deputados e senadores, mas que não receberam prioridade dos presidentes da Câmara e do Senado.

Incertezas sobre como ficará o tamanho do rombo fiscal brasileiro, visto que parece certo que o teto de gastos será rompido para bancar o Auxílio Brasil de R$ 400, derrubam a Bolsa nesta quinta-feira. O Ibovespa chegou a cair 2% para a casa dos 108 mil pontos e o dólar começou o dia em alta, atingindo a cotação máxima de R$ 5,67.

E ainda: uma pesquisa sobre o uso abusivo de álcool por idosos e as buscas por oito desaparecidos mil dias após a tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais. Ouça estas e outras notícias desta quinta-feira, 21, no “Eldorado Expresso”.

