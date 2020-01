‘Expresso’: Promessa de vingança do Irã aos EUA, investigação do caso Porta dos Fundos e mercado da bola

O Irã promete vingança após o ataque dos Estados Unidos que matou o comandante militar Qassem Soleimani. O preço do petróleo disparou no mercado internacional. No Rio de Janeiro, a Polícia Civil confirma que o principal suspeito do ataque à produtora do canal Porta dos Fundos viajou para a Rússia cinco dias depois do crime.

Acompanhe ainda: o fugitivo brasileiro que quer se ver no cinema e o mercado da bola neste início do ano. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expresso desta sexta-feira, 3. Clique no player acima.

