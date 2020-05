Expresso: Prorrogada a quarentena em SP; Bolsonaro insiste em Ramagem; e o desmatamento na Amazônia

A quarentena no Estado de São Paulo teve o prazo prorrogado até o dia 31 de maio e o governo desistiu de flexibilizar a medida. O anúncio foi feito pelo governador João Doria (PSDB) nesta sexta-feira, 8, em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), também participa do anúncio.

E ainda: o desmatamento na Amazônia que não para de crescer. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta sexta-feira, 08. Clique no player acima.

