Expresso: PSB oficializa indicação de Alckmin para vice de Lula

O PSB oficializou hoje a indicação do nome do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin como vice-presidente na chapa de Lula nas eleições presidenciais de 2022. O evento ocorreu em um hotel na Zona Sul de São Paulo. Alckmin disse que é hora de generosidade, grandeza política, desprendimento e união para a reconstrução do país.

Ao menos 50 pessoas morreram e cerca 100 ficaram feridas num ataque a uma estação de trem na manhã desta sexta-feira em Kramatorsk, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia. A informação é da administradora do sistema ferroviário da Ucrânia. Segundo a companhia, dois mísseis atingiram a estação. De acordo com o governo da região, 4 mil pessoas estavam na estação no momento do ataque. Elas se enfileiravam para tentar entrar em trens e deixar a cidade.

E ainda: o novo recorde da inflação em março e a pressão por uma CPI para investigar denúncias de propina e superfaturamento no Ministério da Educação. Ouça estas e outras notícias desta sexta-feira, 8, no “Eldorado Expresso”.

