Expresso: Putin chama ataques à Ucrânia de ‘combate do neonazismo’

Cerca de 1,3 mil pessoas estão presas nos destroços do teatro de Mariupol que servia de abrigo, destruído por uma ataque russo na última quarta-feira. Outras 130 foram resgatadas e estão vivas, segundo a comissária do parlamento ucraniano para os Direitos Humanos, Liudmila Denisova. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse hoje a uma multidão que lotou um estádio em Moscou que o país “nunca teve tanta força” como agora. Putin parabenizou os soldados que estão na Ucrânia e disse que o país realiza uma ação para salvar a Ucrânia de “forças neonazistas” e de um “genocídio”.

O gabinete do ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi capturado por um grupo de pastores ligados a ele. Embora não tenham vínculos com a administração pública nem com o setor de ensino, segundo apurou o Estadão, eles formam um gabinete paralelo que facilita o acesso de outras pessoas ao ministro e participam de agendas fechadas onde são discutidas as prioridades da pasta e até o uso dos recursos destinados à educação no Brasil.

E ainda: o pacote pré-eleitoral de bondades econômicas do governo e um alerta para os riscos do fim do uso de máscaras em locais fechados em São Paulo. Ouça estas e outras notícias desta sexta-feira, 18, no “Eldorado Expresso”.

