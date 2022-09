Expresso: Putin convoca reservistas russos

A Guerra da Ucrânia ganhou uma nova escalada com o anúncio feito por Vladimir Putin nesta quarta. Em pronunciamento televisionado, o presidente russo ordenou a primeira mobilização nacional do país desde a 2ª Guerra. No anúncio, ele alerta o Ocidente que, se a “chantagem nuclear” continuar, Moscou responderia com todo o seu vasto arsenal atômico.

O candidato à Presidência pelo PDT, Ciro Gomes, teve de responder antes mesmo de iniciar sua participação na sabatina promovida pelo Estadão, em parceria com a Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), nesta quarta, 21, sobre a estratégia de aliados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de pregar o voto útil contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta reta final da campanha. Logo ao chegar ao evento, Ciro foi irônico ao afirmar que é a favor do voto útil, mas o “voto útil contra a corrupção” e afirmou depois que hoje existe um fascismo de esquerda no Brasil.

E mais: a mais recente pesquisa da corrida presidencial e o desabamento de um prédio em Belo Horizonte. Ouça estas e outras notícias desta quarta-feira, 21, no “Eldorado Expresso”.