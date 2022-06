Expresso: Quarta dose a pessoas com 40+ a partir desta segunda

A Petrobras divulgou nesta segunda-feira, 20, que José Mauro Coelho pediu demissão da presidência da estatal e que o Conselho de Administração da empresa irá examinar a nomeação de um presidente interino. A renúncia abre espaço para que o novo presidente indicado pelo governo, Caio Paes de Andrade, do secretário de desburocratização do Ministério da Economia, assuma o cargo em breve.

O Ministério da Saúde liberou nesta segunda a quarta dose (ou segunda dose de reforço) da vacina contra a Covid-19 para pessoas acima de 40 anos. Segundo Arnaldo Medeiros, secretário de Vigilância em Saúde, esse novo grupo já pode procurar os postos de saúde para receber a dose. A recomendação é que a imunização seja feita com as vacinas da Pfizer, AstraZeneca ou Janssen, quatro meses após a aplicação do primeiro reforço.

E ainda: a fila do Auxilio Brasil em meio a crise econômica o os 80 anos de Paul McCartney. Ouça estas e outras notícias desta segunda-feira, 20, no “Eldorado Expresso”.