Expresso: Quase 1% de inflação em novembro – a maior em seis anos

A inflação ficou em 0,95% em novembro, depois de atingir 1,25% em outubro, mas ainda assim é a maior para o mês desde 2015, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 10. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumula alta de 9,26% no ano e de 10,74% em 12 meses, o nível mais alto desde novembro de 2003, quando foi de 11,02%.

O site do Ministério da Saúde e o portal ConecteSUS estão fora do ar desde a madrugada desta quinta devido a um ataque de ransomware, crime virtual no qual hackers roubam ou bloqueiam dados de uma página e cobram resgate para liberá-los. O ataque também afeta o aplicativo do ConecteSus, impedindo que o usuário acesse seu comprovante de vacinação contra covid-19, caso ele não esteja salvo em um arquivo no celular ou computador ou tenha sido impresso.

E ainda: os projetos de nove ferrovias privadas em 10 Estados e o lucro do Incra com a liberação de um garimpo de ouro. Ouça estas e outras notícias desta sexta-feira, 10, no “Eldorado Expresso”.

