Expresso: Quase 9% de aumento no diesel a partir desta terça

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira, 9, um aumento de 8,87% no preço do diesel nas refinarias, de R$ 4,51 para R$ 4,91 a partir de terça, 10. Segundo a companhia, os preços de gasolina e do GLP permanecerão inalterados. A companhia justificou o aumento ressaltando que o último reajuste ocorreu há dois meses, em 11 de março, quando “refletia apenas parte da elevação observada nos preços de mercado”.

O presidente russo, Vladimir Putin, comparou nesta segunda-feira a trajetória de suas tropas na invasão à Ucrânia à vitória de seu país sobre a Alemanha Nazista durante a 2ª Guerra Mundial. Em discurso para celebrar os 77 anos do Dia da Vitória, data que marca a derrota dos alemães na Rússia, Putin alegou que “foi forçado” pela Otan a atacar o país vizinho.

E mais: as perdas do salário mínimo no governo Bolsonaro e o cadastro que promete premiar os bons motoristas. Ouça estas e outras notícias desta segunda-feira, 09, no “Eldorado Expresso”.