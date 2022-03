Expresso: Quase R$ 10 milhões do MEC liberados por pastores

O gabinete paralelo formado por pastores no Ministério da Educação tem obtido uma taxa de agilidade na liberação de verbas da pasta para municípios fora dos padrões de repasses federais. Desde o começo do ano passado, os religiosos Gilmar Santos e Arilton Moura, que, como revelou o Estadão, controlam a agenda do ministro Milton Ribeiro, intermediaram encontros de prefeitos no MEC que resultaram em pagamentos e empenhos (reserva de valores) de R$ 9,7 milhões dias ou semanas após promoverem as agendas.

Petrópolis ainda tem oito pessoas desaparecidas após chuvas torrenciais – quatro delas, desde o temporal do último domingo. Já são cinco as pessoas que morreram, após a tempestade do fim de semana. As chuvas na região já tinham deixado 233 mortos há cerca de um mês e a cidade ainda se recuperava dos estragos.

E mais: a Ucrânia pede ajuda ao papa na guerra contra a Rússia e a ampliação da quarta dose da vacina contra a covid em São Paulo. Ouça estas e outras notícias desta terça-feira, 22, no “Eldorado Expresso”.

