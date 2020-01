‘Expresso’: Quebra de silêncio de Carlos Ghosn, expectativa para fala de Trump sobre ataque do Irã e os shows que mais arrecadaram em 2019

O ex-presidente da aliança Renault-Nissan, o executivo brasileiro Carlos Ghosn, fala pela primeira vez no Líbano, mas não dá detalhes de como conseguiu fugir do Japão. O residente dos Estados Unidos Donald Trump fala nesta quarta-feira sobre ataque do Irã a duas bases norte-americanas no Iraque.

Acompanhe ainda: a volta do time do São Paulo aos treinos e a lista de artistas que mais faturaram com shows em 2019. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expresso de hoje. Clique no player acima.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.