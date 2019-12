‘Expresso’: Queda de elevador em Santos, ataque ao ‘Porta dos Fundos’ e vitória emocionante na São Silvestre

Autoridades afirmam que o elevador que despencou em Santos, matando quatro pessoas de uma mesma família, passou por manutenção uma semana antes da tragédia. No Rio de Janeiro, uma operação realizada hoje busca prender um dos suspeitos do ataque com explosivos à produtora do canal Porta dos Fundos.

Acompanhe ainda: a misteriosa fuga de um empresário brasileiro do Japão para o Líbano e a Corrida de São Silvestre decidida na última passada, já na linha de chegada. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta terça-feira, 31. Clique no player acima.

