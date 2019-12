‘Expresso’: Queda do Brasil no IDH, Bolsonaro x Fernández e Rússia banida de eventos esportivos

O Brasil cai uma posição no ranking mundial do desenvolvimento. Considerando “apenas” a desigualdade, a queda é de 23 posições, segundo a ONU. Em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro reprova a lista de convidados e veta a presença do alto escalão do governo brasileiro na posse do novo presidente da Argentina, Alberto Fernández.

Acompanhe ainda a Rússia banida de eventos esportivos por não controlar o doping de atletas. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta segunda-feira, 9. Clique no player acima.

