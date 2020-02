Expresso: Queda do dólar; coronavírus na China; e verão na Antártica

O dólar comercial tem nesta sexta-feira cotação mais baixa do que a registrada ontem, mas ainda em patamar elevado. Na quinta, a moeda americana chegou ao recorde de R$ 4,38 – mas fechou o dia valendo R$ 4,33 após uma intervenção do Banco Central. Hoje o dólar iniciou o dia em R$ 4,32 e baixou para a casa dos R$ 4,30 com mais um leilão realizado pelo Banco Central. O câmbio foi alvo de uma polêmica criada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, ao comentar, durante uma palestra, os efeitos do dólar baixo.

E ainda: A Antártida vem apresentando dias de calor anormal neste verão e atingiu, no último domingo, 9, a temperatura mais alta do registro histórico, 20,75 °C. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta sexta-feira, 14. Clique no player acima.

