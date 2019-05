‘Expresso’: Queda do PIB, liberação do FGTS, atos contra o governo e Weintraub de Gene Kelly

Tombo econômico: o PIB do primeiro trimestre caiu 0,2% e o ministro Paulo Guedes fala em liberar saques do FGTS para estimular a economia. Já DEM e PSDB fazem convenções em Brasília; um renega o Centrão e o outro pode até mudar de nome. E hoje são esperados atos em favor da Educação contra os contingenciamentos do governo em ao menos 150 cidades. A maioria no período da tarde. Enquanto isso, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, aparece rodando um guarda-chuva, sob a trilha sonora de “Singing in the rain”, tema do clássico filme do início dos anos 50, para denunciar suposta fake news.

