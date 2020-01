Expresso: Queda do secretário da Cultura, roubo de carga de carne e resultado do Enem

O presidente Jair Bolsonaro decidiu demitir o secretário de Cultura, Roberto Alvim, após a polêmica referências ao nazismo em vídeo divulgado nas redes sociais. Segundo o Estado apurou com auxiliares próximos de Bolsonaro, a situação de Alvim ficou “insustentável”. O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, já foi comunicado da decisão.

E ainda: o Ministério da Educação (MEC) anunciou hoje que 53 participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 obtiveram nota máxima na prova de redação, enquanto outros 143.736 zeraram. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta sexta-feira, 17. Clique no player acima.

