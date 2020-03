Expresso: Queda nas Bolsas; Bolsonaro não fica em isolamento; e esporte suspenso

A Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, voltou a operar após abrir em forte queda. Nesta segunda-feira, 16, foi acionado, pela quinta vez em duas semanas, o “circuit breaker”, quando as negociações são paralisadas no mercado. A pausa aconteceu ao atingir 12,53% de queda em relação ao fechamento da última sexta-feira, 13. O patamar voltou a ficar abaixo dos 75 mil pontos – 72.321,99. Quando as negociações foram retomadas, pós pausa de cerca de 30 minutos, o Ibovespa chegou a cair mais de 14%, mas depois reduziu o ritmo de perdas.

E ainda: o coronavírus e paralisa esportes e entretenimento. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta segunda-feira, 16. Clique no player acima.

