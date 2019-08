Expresso: Queda no desemprego, acabou o time “Bolsodoria” e o destino de Neymar

A taxa de desocupação no Brasil recuou para 11,8% no trimestre encerrado em julho, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgados hoje pelo IBGE. E ainda, aliança das eleições de 2018 estampada pelo slogan Bolsodoria, usado pelo governador paulista, João Doria, para vencer a disputa na onda que elegeu Jair Bolsonaro, ficou para trás.

Prazo para o jogador Neymar se transferir do PSG para outro time termina na segunda, dia 02. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expresso desta sexta-feira, 30. Clique no player acima. Você também pode ouvir o programa ao vivo na Rádio Eldorado (FM 107,3), de segunda a sexta, a partir das 13h.

