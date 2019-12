Expresso: Queda no desemprego, fim da visita íntima e disputa entre Rio e SP para F1

A queda na taxa de desemprego mostra um mercado de trabalho que segue se recuperando lentamente, mas com uma ligeira melhora no cenário dos últimos meses. As ocupações informais permanecem liderando a geração de vagas. No trimestre encerrado em novembro, a taxa de desocupação no Brasil ficou em 11,2%, de acordo com os dados da Pnad, divulgados nesta sexta-feira, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O total de desempregados é de 11.863 milhões de pessoas.

Acompanhe ainda: A cúpula da Fórmula 1 recebeu nas últimas semanas uma proposta oficial do Rio de Janeiro com o cronograma de depósitos bancários referentes às taxas e apresentação de garantias financeiras para assegurar a assinatura do contrato para a realização do GP do Brasil na cidade a partir de 2021, em Deodoro. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expresso desta sexta-feira, 27. Clique no player acima.

