Expresso: Queda no petróleo causa pânico na economia; Bolsonaro se diz confiante em Guedes; e Regina Duarte responde a ataques

Os negócios na B3, a Bolsa de Valores brasileira, foram retomados às 11h08, depois de terem sido suspensos por pouco mais de meia hora, durante a adoção do circuit breaker. O mecanismo foi acionado quando o Ibovespa caiu 10,02%, chegando aos 88.178,33 pontos, às 10h30. Os preços das ações estão sendo afetados fortemente pela queda no preço do petróleo no mercado internacional – a maior em um único dia desde a Guerra do Golfo, em 1991.

E ainda: A nova secretária da Cultura, Regina Duarte, disse que os ataques recebidos desde que assumiu o cargo vieram “de uma facção” que quer ocupar a vaga para a qual foi indicada. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta segunda-feira, 09. Clique no player acima.

