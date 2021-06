Expresso: Queiroga volta à CPI com mudança de versão sobre Luana

Um mês depois de comparecer pela primeira vez à CPI, titular do Ministério da Saúde do governo Bolsonaro, Marcelo Queiroga, é reconvocado pelos senadores. Antes de prestar um novo depoimento da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid no Senado, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, mudou sua versão sobre a saída da infectologista Luana Araújo de sua equipe.

E ainda: um estudo sobre a violência contra a mulher durante a pandemia. Ouça essas e outras notícias desta terça-feira, 08, no “Eldorado Expresso”.

