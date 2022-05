Expresso: Quinquênio volta à pauta do Senado

Sob forte pressão em ano eleitoral, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), sinalizou que vai colocar em breve em votação a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 63, que garante um benefício extra no contracheque de juízes e procuradores. No Congresso Brasileiro de Magistrados, na quinta-feira passada em Salvador (BA), Pacheco defendeu a volta do privilégio. Ontem, no Roda Viva, reafirmou o apoio e disse que pode ser, inclusive, o relator da proposta.

O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o general João Camilo Pires de Campos, comemorou a prisão de Paulo Cupertino, detido nesta segunda-feira, 16, na capital paulista. “Matou gente em São Paulo, a gente pega”, disse em entrevista à Rádio Eldorado na manhã desta terça-feira, 17. Cupertino era procurado há três anos após ser acusado de matar o ator Rafael Miguel e seus pais.

Mais: a onda de frio no sul e no sudeste do País e o fim da exigência do passaporte da vacina em São Paulo. Ouça estas e outras notícias desta terça-feira, 17, no “Eldorado Expresso”.