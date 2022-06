Expresso: R$ 30 bi subtraído de famílias brasileiras pela pandemia

A pandemia de covid-19 retirou das famílias brasileiras R$ 30,56 bilhões em dois anos de crise sanitária, a despeito do reforço proveniente de medidas emergenciais de socorro financeiro à população, mostram os dados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) 2021 – Rendimento de todas as fontes, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 10.

Passados cinco dias do desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips no Vale do Javari, no oeste do Amazonas, e ainda sem ideia do que ocorreu com os dois, o governo federal não deslocou de outros Estados soldados da Força Nacional de Segurança para atuar nas buscas ou decretou Garantia da Lei e da Ordem (GLO), ao contrário do que costuma ocorrer em casos que envolvem regiões com pouca estrutura de segurança.

E mais: famílias têm tratamentos de saúde cortados por operadoras horas depois do julgamento do STJ sobre procedimentos e a volta dos shows românticos no 12 de junho. Ouça estas e outras notícias desta sexta-feira, 10, no “Eldorado Expresso”.