Expresso: R$ 80 milhões em insumos para a covid serão inutilizados

A Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), ligada ao Ministério da Saúde, deixou vencer milhares de kits para diagnóstico da covid-19 e dezenas de medicamentos e vacinas para outras doenças. O órgão foi notificado sobre a proximidade da data de validade de 32 tipos de insumos. Mesmo assim, não agiu a tempo de distribuí-los. O resultado é que, agora, milhares de imunizantes, soros, diluentes e testes que custaram R$ 80,4 milhões não foram aproveitados a tempo e terão de ser inutilizados.

A CPI da Covid no Senado recebe nesta terça-feira, 28, a advogada Bruna Morato, que representa médicos da Prevent Senior e ajudou a elaborar um dossiê reunindo supostas irregularidades cometidas pela operadora de planos de saúde, entre elas a pressão para aplicar o tratamento precoce e usar medicamentos do chamado “kit covid”. Após tentativas frustradas de se aproximar do Ministério da Saúde, o diretor da Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Junior, teria então se aproximado do Ministério da Economia para elaborar uma estratégia de promoção da hidroxicloroquina contra a covid-19, afirmou a depoente Bruna Morato à CPI da Covid.

E mais: a possibilidade de prorrogação do auxílio emergencial e o novo aumento do diesel um dia após Jair Bolsonaro reclamar dos preços dos combustíveis. Ouça estas e outras notícias desta terça-feira, 28, no “Eldorado Expresso”.

